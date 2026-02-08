A Cortina il freddo si fa sentire forte, e questa volta la neve porta brutte notizie. Lindsey Vonn, in gara nonostante il crociato rotto, si mette in piedi e cerca di correre, ma dopo pochi secondi si accascia sulla neve. La campionessa americana viene soccorsa in elicottero e trasportata via, lasciando tutti senza parole.

Dalle urla di incoraggiamento al silenzio, in un attimo. Finisce nelle lacrime il tentativo di Lindsey Vonn di riscrivere la storia. Di vincere una medaglia olimpica a 41 anni, dopo oltre 6 anni di stop. È partita con il pettorale numero 13 con l'obiettivo di battere la connazionale Breeze Johnson, fino ad ora in testa. A tradirla è stato l'errore all'ingresso della prima traversa, dopo qualche secondo di gara. Sapeva di poter fare la differenza, è passata con una linea altissima, ma ha toccato la porta con la spalla destra. È andata in rotazione ed è caduta pesantemente sulla Olympia delle Tofane dove sognava di trionfare come già successo 12 volte nella sua carriera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cala il gelo a Cortina: caduta choc per Vonn. L'americana portata via in elicottero

Durante la discesa femminile a Cortina d’Ampezzo, Lindsey Vonn è caduta subito dopo aver iniziato la gara.

