Cagliari Inter Primavera le formazioni ufficiali e dove seguire il match

Questa mattina si gioca la partita tra Cagliari e Inter Primavera. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e i tifosi possono seguire il match in diretta sui canali dedicati. Entrambe le squadre scendono in campo con l’obiettivo di conquistare i tre punti. La sfida si svolge allo stadio di Cagliari e inizia alle ore stabilite.

Inter News 24 Cagliari Inter Primavera, ecco le formazioni ufficiali e dove seguire il match: le scelte dei due allenatori e tutte le info. L'Inter U20 guidata da Benito Carbone si prepara a una trasferta cruciale in terra sarda per la ventiquattresima giornata del Campionato Primavera. I nerazzurri arrivano a questo appuntamento con il morale alto dopo il prezioso successo casalingo ottenuto contro la Cremonese, superata per 2-1. Quella vittoria ha ridato slancio alle ambizioni della squadra, che ora vede concretamente la possibilità di scalare posizioni importanti nel ranking nazionale. La posta in palio allo Stadietto Carlo Enrico Giulini è altissima. Le formazioni ufficiali di Inter Cagliari Primavera sono state annunciate da mister Benito Carbone in vista della partita che si disputerà alle ore 13.

