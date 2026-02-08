Cagliari a Roma | Pisacane valuta Raterink assenze importanti in difesa e spazio ai giovani della Primavera
Domani sera il Cagliari scende in campo a Roma per la partita di Serie A contro la Roma. Fabio Pisacane valuta le scelte di formazione, considerando anche le assenze importanti in difesa. Intanto, il tecnico dà spazio ai giovani della Primavera, pronti a mettersi in mostra in una trasferta difficile.
Il Cagliari di Fabio Pisacane si prepara ad affrontare la trasferta romana contro la Roma, in un match valido per la Serie A in programma domani sera alle 20:45. La lista dei convocati, resa nota oggi, 8 febbraio 2026, presenta una novità significativa: la prima chiamata per il giovane difensore olandese Raterink. Questa convocazione segna un momento importante per il calciatore, che si è guadagnato un posto nella rosa per la trasferta grazie alle sue prestazioni durante gli allenamenti. La decisione del tecnico Pisacane di includere Raterink tra i 22 giocatori a disposizione sottolinea l’intenzione di valutare ulteriormente le sue capacità in un contesto competitivo come quello della Serie A.🔗 Leggi su Ameve.eu
