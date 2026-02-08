Caduta Vonn i tifosi a bordo pista | Terribile Un silenzio shock

Dopo la brutta caduta di Lindsey Vonn a Milano-Cortina, i tifosi presenti a bordo pista sono rimasti scioccati. Alcuni hanno commentato con timore, altri si sono uniti in un silenzio di shock. La campionessa americana è stata subito circondata da messaggi di sostegno e auguri di pronta guarigione. La scena ha lasciato tutti senza parole.

Dopo la terribile caduta sulle piste di Milano-Cortina, i tifosi presenti a bordo pista hanno reagito con timore e affetto, riempiendo Lindsey Vonn di messaggi di incoraggiamento e auguri di pronta guarigione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

