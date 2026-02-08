Questa mattina il Napoli ha vinto 1-0 contro il Genoa a Marassi. La partita si è decisa nei minuti finali, quando Rasmus Hojlund ha trasformato un rigore in pieno recupero. Critiche pesanti anche per l’allenatore Conte, che ha lasciato molti a sorpresa con alcune scelte di gioco. La squadra partenopea porta a casa tre punti importanti in un match difficile.

Il Napoli è riuscito ad uscire vittorioso da Marassi contro il Genoa, grazie al rigore segnato da Rasmus Hojlund in pieno recupero. Con un uomo in meno, gli azzurri hanno incredibilmente portato a casa i tre punti. Le decisioni di Antonio Conte, però, continuano a dividere l’ambiente e ad alimentare polemiche. Una parte della tifoseria e diversi addetti ai lavori, infatti, non comprendono la scelta di continuare a puntare su Alessandro Buongiorno, che anche nella serata di ieri ha confermato la sua stagione complicatissima dal punto di vista mentale, mettendo a referto due errori che potevano costare i tre punti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Buongiorno da brividi, critiche pesanti anche per Conte: “Mi stupisce che continui a giocare”

Approfondimenti su Genoa Napoli

Antonio Cassano si è detto impressionato da Vergara, e ha sottolineato che anche Conte sta contribuendo a farlo giocare.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

"Mattine così, che arrivano in punta di piedi e ti baciano il viso ancora pieno di sonno. E tu sei li che senti sulla pelle i brividi di un nuovo inizio...." Buongiorno! Fabrizio Caramagna facebook