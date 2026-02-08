Buonfiglio | Ringrazio Salvini Queste Olimpiadi sono una vittoria di squadra

Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, ha ringraziato Matteo Salvini durante la sua visita a Casa Italia Cortina. Ha detto che queste Olimpiadi rappresentano una vittoria di squadra e ha espresso gratitudine al vicepremier. Buonfiglio ha parlato in modo diretto, senza giri di parole, sottolineando l’importanza di lavorare insieme per il successo delle Olimpiadi.

Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, ha parlato così a Casa Italia Cortina in occasione della visita del vicepremier Matteo Salvini.

