Budget sanitari Siod | Rispetto dei tempi sì ma con metodo e responsabilità

Questa mattina si è tenuta una riunione all’assessorato regionale alla Salute per discutere i criteri dei budget sanitari 2026. I rappresentanti hanno ribadito l’intenzione di rispettare i tempi, ma sottolineano l’importanza di farlo con metodo e responsabilità. Si lavora per definire le regole sulla specialistica ambulatoriale da privato accreditato, in vista del decreto che dovrà essere emanato nei prossimi mesi.

