Budget sanitari Siod | Rispetto dei tempi sì ma con metodo e responsabilità
Questa mattina si è tenuta una riunione all’assessorato regionale alla Salute per discutere i criteri dei budget sanitari 2026. I rappresentanti hanno ribadito l’intenzione di rispettare i tempi, ma sottolineano l’importanza di farlo con metodo e responsabilità. Si lavora per definire le regole sulla specialistica ambulatoriale da privato accreditato, in vista del decreto che dovrà essere emanato nei prossimi mesi.
Si è svolta oggi presso l’assessorato regionale alla Salute la riunione per l’avvio della concertazione finalizzata alla definizione dei criteri per i budget 2026 della specialistica ambulatoriale da privato accreditato, propedeutica all’emanazione del decreto assessoriale annuale. L’incontro.🔗 Leggi su Palermotoday.it
