Brutta caduta di Vonn in discesa sogno olimpico diventa incubo

Lindsey Vonn ha avuto una brutta caduta in discesa durante la prova di Cortina. La campionessa americana, che sperava di conquistare una medaglia ai Giochi di Milano-Cortina, ha subito un incidente che le ha fatto perdere il sogno olimpico in pochi secondi. Ora si trova in ospedale, mentre i tifosi sperano in una pronta ripresa.

CORTINA D'AMPEZZO - È durato poco più di 10 secondi il sogno olimpico di Lindsey Vonn ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. Al cancelletto di partenza della discesa di Cortina nonostante la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, la 41enne fuoriclasse statunitense, pettorale numero 13, è caduta malamente sul tratto iniziale dell'Olympia delle Tofane dopo un'impatto violento con una porta. Oro nella specialità a Vancouver 2010, la carriera della Vonn, trasportata in ospedale in elisoccorso, potrebbe essersi chiusa qui. Ritiratasi nel 2019 e tornata a gareggiare a fine 2024 in vista proprio delle Olimpiadi italiane, anche allettata dalla prospettiva di giocarsi una medaglia su una pista dove aveva collezionato 12 vittorie in Coppa del Mondo, la campionessa statunitense era caduta lo scorso 30 gennaio a Crans Montana.

