bronzo per sofia goggia nella discesa libera vince breezy johnson

L'azzurra conquista la terza medaglia olimpica consecutiva, dopo quelle del 2018 e 2022. Argento per la tedesca Emma Aicher. Terribile infortunio per Lindsey Vonn Ventitré minuti di stress. Tanti sono passati dalla terribile caduta di Lindsey Vonn alla partenza di Sofia Goggia per agguantare la terza medaglia olimpica consecutiva nella discesa libera: un record assoluto. Quindi terza medaglia per Sofia Goggia, dopo l’oro del 2018 e l’argento del 2022 ecco il metallo che mancava. “Certo non posso negare che puntassi all’oro, ma il bronzo mi mancava”, ha detto Goggia poco dopo aver concluso la sua prova, “l’importante è che sia riuscita a rimanere concentrata, la mia forza è stata ancora una volta la condizione mentale che oggi è stata messa a dura prova; poi so benissimo dove ho sbagliato, per fortuna che sulla traversa prima dello shuss dove ieri avevo sbagliato oggi ho sciato bene. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

