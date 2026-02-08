Bridgerton 4 trailer e poster della seconda parte in arrivo su Netflix

Netflix ha annunciato che il 26 febbraio 2026 arriverà la seconda parte della quarta stagione di Bridgerton. In questo nuovo segmento, si continuerà a seguire la storia d’amore tra Benedict e Sophie, interpretati da Luke Thompson e Yerin Ha. I fan possono aspettarsi nuove scene e colpi di scena, mentre i protagonisti vivono il loro amore proibito. La piattaforma ha anche diffuso trailer e poster per anticipare l’uscita.

dal 26 febbraio 2026: protagonista l’amore proibito tra Benedict e Sophie, interpretati da Luke Thompson e Yerin Ha. Netflix ha pubblicato il teaser trailer e il poster degli attesissimi nuovi episodi della quarta stagione di Bridgerton. I primi quattro episodi sono già disponibili, mentre la Parte 2 arriverà il 26 febbraio solo su Netflix. Bridgerton 4 – La trama. Il bohémien secondogenito Benedict Bridgerton ( Luke Thompson ) rifiuta di sistemarsi, nonostante le insistenti richieste della madre, la matriarca Lady Violet Bridgerton ( Ruth Gemmell ). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Bridgerton 4, trailer e poster della seconda parte in arrivo su Netflix Approfondimenti su Bridgerton 4 Bridgerton 4, il primo trailer e le nuove foto della stagione in arrivo Bridgerton 4 su Netflix: Benedict, Cenerentola e il grande vuoto dei fratelli Bridgerton La quarta stagione di Bridgerton arriva su Netflix con un nuovo ballo in maschera. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Bridgerton 4 Argomenti discussi: Bridgerton 4 – Disponibile il teaser trailer ufficiale della seconda parte; Bridgerton 4 Parte 2, il nuovo teaser trailer con Benedict e Sophie sempre più innamorati; Bridgerton, Stagione 4 - Parte 2 : Il Teaser Trailer Italiano - HD - Serie TV (2020); Bridgerton 4, il teaser trailer della seconda parte. Cosa accadrà nei prossimi episodiIn queste ore è stato rilasciato il trailer ufficiale della seconda parte di Bridgerton 4 che contiene alcuni spoiler sui prossimi episodi della serie Netflix. Il trailer della seconda parte di Bridge ... ciakgeneration.it Bridgerton – Stagione 4, Parte 2: il teaser trailerNetflix ha pubblicato il teaser trailer e il poster degli attesissimi nuovi episodi della quarta stagione di Bridgerton. cinefilos.it Bridgerton 4 – Parte 2: il teaser trailer e il poster della degli episodi in arrivo il 26 febbraio #bridgerton4 #Netflix #thinkmovies facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.