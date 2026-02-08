brescia un altro senzatetto morto al freddo

Questa mattina a Brescia si sono verificati due decessi tra le persone senza fissa dimora. Uno di loro, che da tempo combatteva con una malattia cronica e forse dipendenze, è stato trovato morto nel parco Caduti di Nassiriya, tra via Trivellini e via Arici. La città si sveglia ancora una volta con il dramma del freddo e la tragica realtà di chi vive per strada.

Brescia, 8 febbraio 2026 – Due senzatetto, nelle scorse ore, sono stati trovati morti. Uno, che da tempo soffriva di una malattia cronica, aggravata forse dalle dipendenze, è deceduto nel parco Caduti di Nassiriya, tra via Trivellini e via Arici. A lanciare l’allarme, intorno alle 22 di venerdì, durante una sera fresca e umida, è stato un residente del quartiere, insospettito dalla sagoma immobile e coperta da un cappotto malconcio. Secondo quanto appurato, il quarantenne italiano, che si era sdraiato sulla panca, non si era mosso per tutto il giorno, forse per un arresto cardiaco dovuto alla sua salute ormai minata e al freddo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A Roma, un uomo senza dimora è stato ritrovato senza vita questa mattina in via del Casaletto, in un vecchio cassone metallico.

