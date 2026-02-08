Bremer si prende la testa della classifica speciale tra i difensori | il motivo è incredibile Insieme a lui un obiettivo Juve

Bremer conquista la testa della classifica tra i difensori e lo fa con un motivo che sorprende. Il difensore della Juventus ha superato il suo record personale di partecipazioni ai gol, diventando il più prolifico della Serie A insieme a Muharemovic. Un risultato che mette in evidenza come il suo contributo in attacco stia crescendo e che porta la Vecchia Signora a guardare con interesse questa nuova fase.

Bremer è il difensore più prolifico della Serie A insieme a Muharemovic: superato il primato personale di partecipazioni ai gol. Il protagonista indiscusso della difesa di Luciano Spalletti è senza dubbio Gleison Bremer. Il centrale brasiliano sta disputando una stagione mostruosa, confermandosi non solo come un ostacolo insormontabile per gli attaccanti avversari, ma anche come un'arma offensiva letale. Secondo le ultime statistiche, Bremer è, insieme a Tarik Muharemovic del Sassuolo, uno dei due soli difensori centrali ad aver già collezionato più di un gol e più di un assist in questa Serie A.

