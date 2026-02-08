brandon figueroa in campo il 12 settembre

Il mondo della boxe si prepara a una grande serata. Brandon Figueroa tornerà in campo il 12 settembre, rompendo la routine delle ultime settimane. L’evento arriva grazie a un invito diretto di Turki Alalshikh, che ha deciso di puntare su questa sfida per cambiare le carte in tavola. Ora si attende solo di scoprire chi sarà il suo avversario e come il pubblico reagirà a questa mossa a sorpresa.

Un invito mirato rompe l’inerzia della programmazione pugilistica e punta su una notizia capace di ridefinire le prossime settimane: Turki Alalshikh propone a Brandon Figueroa di difendere la cintura WBA dei pesi piuma in un evento di grande richiamo in riyadh il 12 settembre. L’annuncio arriva dopo l’esito del match disputato a Liverpool, dove Figueroa ha chiuso ancor più saldamente la sua recente vittoria contro Nick Ball, spingendo la discussione verso una vetrina globale e una collocazione di alto profilo nel calendario pugilistico. Il messaggio è stato pubblicato direttamente su X, dove Alalshikh esprime congratulazioni per l’accesso al titolo e indica una proposta concreta: difendere la cintura per la prima volta sul palcoscenico di Mexico vs. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

