Branchini sul tema dell’applicazione del regolamento arbitrale | Non c’è buon senso nelle valutazioni

Giovanni Branchini critica l’applicazione del regolamento arbitrale, dicendo che manca il buon senso nelle valutazioni. Durante l’intervista, ha spiegato che spesso le decisioni degli arbitri sembrano troppo rigide e poco flessibili, creando confusione e discussioni nel calcio. Per lui, serve più elasticità e senso di equilibrio nelle interpretazioni delle regole.

Durante l'ultimo l'appuntamento con "Deejay Football Club", programma radiofonico condotto da Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, il noto agente sportivo Giovanni Branchini (peraltro procuratore di Massimiliano Allegri) è stato intervistato sui principali temi legati al calcio. Non poteva mancare un commento sulle decisioni arbitrali che lasciano sempre a discutere. Ultima, quella del rigore concesso all'Atalanta nel match contro la Juventus. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. Prendendo spunto da Atalanta-Juventus e il rigore concesso agli orobici. Uno dei tanti "rigorini" assegnati nel calcio.

