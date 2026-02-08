Branchini | Secondo me è il momento di fare sciopero e di fermare la follia di chi gestisce il sistema calcio

Giovanni Branchini ha aperto con una frase forte: “Secondo me è il momento di fare sciopero e di fermare la follia di chi gestisce il sistema calcio”. L’ex dirigente ha espresso tutta la sua preoccupazione sul modo in cui si gestisce il calcio italiano, sottolineando che i giocatori e gli addetti ai lavori sono stanchi e vorrebbero una svolta. Durante l’intervista a

Nella giornata di ieri, durante l'appuntamento con "Deejay Football Club", programma radiofonico condotto da Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, il noto agente Giovanni Branchini (peraltro procuratore dell'allenatore del Milan Massimiliano Allegri) è stato intervistato sui principali temi legati al calcio. Uno di questi legato al fatto che si giochi troppo. Su questo argomento, Branchini ha dato una risposta netta e senza tanti giri di parole. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. "Secondo me è il momento di fare sciopero. Di fermare la follia di chi gestisce dall'alto il sistema calcio.

