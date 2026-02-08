Branchini | Secondo me è il momento di fare sciopero e di fermare la follia di chi gestisce il sistema calcio

Da pianetamilan.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Branchini ha aperto con una frase forte: “Secondo me è il momento di fare sciopero e di fermare la follia di chi gestisce il sistema calcio”. L’ex dirigente ha espresso tutta la sua preoccupazione sul modo in cui si gestisce il calcio italiano, sottolineando che i giocatori e gli addetti ai lavori sono stanchi e vorrebbero una svolta. Durante l’intervista a

Nella giornata di ieri, durante l'appuntamento con "Deejay Football Club", programma radiofonico condotto da Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, il noto agente Giovanni Branchini (peraltro procuratore dell'allenatore del Milan Massimiliano Allegri) è stato intervistato sui principali temi legati al calcio. Uno di questi legato al fatto che si giochi troppo. Su questo argomento, Branchini ha dato una risposta netta e senza tanti giri di parole. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. "Secondo me è il momento di fare sciopero. Di fermare la follia di chi gestisce dall'alto il sistema calcio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

branchini secondo me 232 il momento di fare sciopero e di fermare la follia di chi gestisce il sistema calcio

© Pianetamilan.it - Branchini: “Secondo me è il momento di fare sciopero e di fermare la follia di chi gestisce il sistema calcio”

Approfondimenti su Deejay Football Club

Riccardo Branchini scomparso, la mamma: “Senza di lui non è Natale, vorrei potergli fare un regalo”

Riccardo Branchini, scomparso ad Acqualagna nell'ottobre 2024, lascia un vuoto nel cuore della sua famiglia.

Sciopero dei sindacati di base: «Fermare il riarmo»

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Deejay Football Club

Argomenti discussi: Branchini: Di Ronaldo ce n'è uno solo. Poi il clamoroso appello: È ora di uno sciopero nel calcio; Branchini: È ora di scioperare e fermare la follia di chi gestisce il sistema calcio; Branchini: Rugani e Brescianini portano sostanza, mancavano alla Fiorentina.

branchini secondo me èBranchini: È ora di scioperare e fermare la follia di chi gestisce il sistema calcioLungo intervento del noto agente Giovanni Branchini, ospite della trasmissione Deejay Football Club su Radio Deejay, condotta da Ivan Zazzaroni. tuttomercatoweb.com

branchini secondo me èBranchini: Di Ronaldo ce n'è uno solo. Poi il clamoroso appello: È ora di uno sciopero nel calcioLo storico agente Giovanni Branchini è stato protagonista di una lunga intervista nel corso di 'Deejay Football Club', nel corso della quale ha lanciato un roboante appello a denunciare quella che è l ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.