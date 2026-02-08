Bramante c’è il derby Sbarca il Civitanova

Questa sera il Bramante torna in campo al PalaMegabox per la diciannovesima giornata di Serie B Interregionale. Dopo la pausa, i padroni di casa affrontano la Virtus Civitanova alle 18. La squadra di casa cerca una vittoria per consolidare la posizione in classifica, mentre gli ospiti arrivano determinati a conquistare punti importanti. Il derby si preannuncia una partita intensa tra due formazioni che vogliono fare bene.

Per la dicianovesima giornata del girone D di Serie B Interregionale il Bramante, dopo la pausa, tornerà a giocare tra le mura amiche del PalaMegabox, quando oggi alle 18 arriverà la Virtus Civitanova. All’andata ci fu il successo dei civitanovesi che la spuntarono dopo un tempo supplementare per 82-72. La formazione guidata da coach Massimiliano Domizioli occupa attualmente la seconda posizione in classifica a pari merito con Recanati a quota 24 punti. La Virtus fa della prestanza fisica e presenza nel pitturato il suo marchio di fabbrica, ma dispone anche di giocatori pericolosi dal perimetro come il playmaker nativo di Fossombrone Edoardo Santi, autore nel match di andata della tripla che ha portato la gara all’overtime, ed in stagione viaggia a 12. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La prima giornata di ritorno si apre con grandi sfide e sorprese all’orizzonte.

