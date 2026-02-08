Nonostante il freddo intenso e la finale del Super Bowl, molti americani sono comunque usciti per andare al cinema. Sam Raimi mantiene la prima posizione con “Send Help”, che resiste in vetta al botteghino statunitense. La partita non ha fermato gli spettatori, che hanno preferito passare il weekend tra le sale.

Nonostante il gelo che ha colpito gran parte degli Stati Uniti e l’inevitabile distrazione della finalissima del Super Bowl, il pubblico americano non ha rinunciato al cinema. A dominare il Box Office USA nel weekend è ancora una volta Sam Raimi con il suo survival thriller Send Help, che ha incassato altri 10 milioni di dollari portando il totale domestico a quota 35,8 milioni. Il film ha ormai superato i classici del regista come Darkman e punta a scavalcare a breve gli incassi di Drag Me to Hell, confermandosi come il miglior risultato per la protagonista Rachel McAdams dal 2018. LEGGI ANCHE: La nostra recensione di Send Help Al secondo posto spazio per la commedia romantica di Angel Studios Solo Mio, che segna il ritorno al cinema di Kevin James con 7,2 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Box Office USA | Sam Raimi non teme il Super Bowl, "Send Help" resta in vetta

Sam Raimi torna a dominare il box office con il suo nuovo horror

Il film horror di Sam Raimi, Send Help, ha aperto il 2026 con un successo inaspettato.

