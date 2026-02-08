Bottiglie e cocci di vetro abbandonati in mezzo ai bimbi in maschera in San Giacomo

Questa mattina, in pieno centro a San Giacomo, sono stati trovati bottiglie di birra e cocci di vetro lasciati tra i bambini che erano in maschera durante i festeggiamenti di carnevale. I piccoli giocano tra i colori e le stelle filanti, ma sul pavimento ci sono frammenti di vetro che rappresentano un rischio. Alcuni genitori si sono già preoccupati, chiedendo maggiore attenzione e controlli nelle zone frequentate dai più piccoli. La questione ora è sotto i occhi di tutti: come evitare che l’arredo urbano diventi un pericolo per i bambini?

Bottiglie di birra e cocci di vetro abbandonati come se fossero parte dell'arredo urbano, proprio lì dove i bambini, nei giorni di carnevale, giocano a raccogliere coriandoli e stelle filanti.È la segnalazione arrivata da una mamma residente a Udine, che denuncia una situazione di degrado in San.

