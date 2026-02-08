Boscone Cusani | studenti architetti progettano il rilancio di un borgo tra Po e tradizione locale

Gli studenti di architettura stanno lavorando a un progetto per rilanciare Boscone Cusani, un piccolo borgo tra il Po e le tradizioni locali. Hanno trasformato il luogo in un campus a cielo aperto, dove teoria e pratica si incontrano. Ora, si stanno confrontando con le sfide di conservare l’identità del territorio mentre cercano di rinnovarlo.

Boscone Cusani, una frazione del comune di Calendasco, è diventata a breve termine un campus universitario a cielo aperto, teatro di un confronto inedito tra teoria e pratica nel campo dell'architettura e della rigenerazione urbana. Nel fine settimana appena concluso, infatti, l'ex scuola del paese ha ospitato un'esposizione di progetti elaborati dagli studenti del Politecnico di Milano, sede di Piacenza, focalizzati sul futuro di questa piccola comunità che si affaccia sul fiume Po. L'iniziativa, nata da una collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'istituzione universitaria, ha coinvolto una quarantina di allievi del terzo anno della Facoltà di Architettura, chiamati a confrontarsi con le peculiarità e le criticità di un territorio che necessita di un rinnovato impulso.

