Borsa Italiana | nel 2026 le Mid&Small Cap tornano protagoniste

La Borsa Italiana apre il 2026 con un entusiasmo che non si vedeva da tempo. Le azioni delle Mid e Small Cap tornano a salire e a catturare l’attenzione degli investitori. Dopo un 2025 positivo, anche quest’anno si preannuncia un inizio pieno di energia, con numeri che fanno sperare in un trimestre interessante. Gli operatori sono ottimisti e puntano a un mercato più vivace nei prossimi mesi.

Il mercato azionario italiano ha inaugurato il 2026 con un dinamismo promettente, proseguendo la scia di un 2025 eccellente. Nelle prime due settimane dell’anno, i listini hanno mostrato una buona intonazione, salvo poi subire un ritracciamento innescato dai timori per le tensioni economiche tra Stati Uniti ed Unione Europea sulla questione Groenlandia. Nonostante questo quadro di incertezza macropolitica, lo scenario complessivo per i mercati resta favorevole. Secondo Andrea Randone di Intermonte, l’Italia sta portando avanti un percorso virtuoso di riduzione del rischio Paese, mentre economie chiave come quella tedesca dovrebbero beneficiare di nuove politiche espansive. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Borsa Italiana: nel 2026 le Mid&Small Cap tornano protagoniste Approfondimenti su Borsa Italiana 2026 Borsa italiana, nel 2026 utili da 84 mld€, +13% sul 2025, bene small e mid cap con 10% di sconto sulla media storica dei propri multipli Imprese: a Milano l'ottava edizione della 'Mid & Small Conference' Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Belgium: Brussels to Bruges - The Best Preserved Medieval City In Europe Ultime notizie su Borsa Italiana 2026 Argomenti discussi: Piazza Affari, i dividendi del 2 febbraio 2026; Mid-Small Cap, Intermonte: nel 2026 tornano sotto i riflettori; Stellantis non fa prezzo: perdita e stop al dividendo bloccano le contrattazioni; Agenda del 3 febbraio 2026. Bilanci 2025 e dividendi 2026 Borsa Italiana: calendario date gennaio-marzo 2026La stagione dei conti 2025 di Borsa Italiana è ormai alle porte e, come ogni anno, rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti per chi opera sui mercati ... borsainside.com Borsa Italiana ai massimi ma sistema sottodimensionato con liquidità in calo e più concentrazione(Teleborsa) - Nel 2025 il mercato azionario italiano ha continuato a correre e la capitalizzazione ha toccato il record storico di 1.077 miliardi di euro spinta dal rialzo dei corsi, nonostante il num ... finanza.repubblica.it Giuria degli Italian Certificates Awards 2026 Serata di gala a Borsa Italiana facebook Italian Certificate Awards 2025, tutti i vincitori della serata a Piazza Affari • Si è tenuta ieri sera, 5 febbraio 2026, presso Palazzo Mezzanotte di Borsa Italiana, la XIV edizione degli Italian Certificate Awards (ICA), durante la quale sono stati pr… x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.