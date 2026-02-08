Bologna-Parma le pagelle | Ordonez si inventa il gol | 6,5 Pobega rosso da 5
Bologna e Parma si sono affrontate in un match deciso da un gol di Ordonez, che si inventa un’azione spettacolare e si aggiudica un 6,5 in pagella. La partita cambia volto quando Pobega viene espulso per un fallo che lascia i padroni di casa in dieci e rovina i piani di Italiano. Nel finale, Orsolini entra al posto di Dallinga, ma colpisce il palo e non riesce a cambiare le sorti del match. Dallinga, invece, continua a deludere con la sua prova incolore.
L'espulsione del centrocampista rovina i piani di Italiano. Orsolini entra nel finale e prende il palo, Dallinga ennesima prova deludente. Corvi para tutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Bologna Parma
Pagelle Bologna Parma: Ordonez entra e decide, ingenuo Pobega! L’esordio di Joao Mario…VOTI
Il match tra Bologna e Parma si è concluso con un risultato che ha sorpreso molti.
Moviola Bologna Parma: Collu agli straordinari, VAR decisivo sul rosso a Pobega e il gol annullato. Gli episodi dubbi del match
Durante la partita tra Bologna e Parma, l’arbitro Giuseppe Collu ha passato molte ore davanti alla moviola.
Ultime notizie su Bologna Parma
Argomenti discussi: Bologna-Milan, le pagelle. Rossoblù disastrosi in difesa, Rabiot sontuoso; Parma-Juventus 1-4 LE PAGELLE | Disastro in difesa, si salva Keita; Cremonese-Inter 0-2, le pagelle della partita di Serie A; Parma-Juventus 1-4 pagelle e tabellino: Bremer monumentale, McKennie il solito tuttofare, Cambiaso resta irriconoscibile.
Bologna-Parma 0-1 LE PAGELLE | Corvi decisivo, Ordonez chirurgicoCorvi 7 - Bene su Dallinga a inizio gara, sicuro sia in presa alta che bassa. L'area è roba sua. Riflesso salvifico su Delprato, plastico (e bravo) su Orsolini a fine partita. Su questi tre punti ci ... parmatoday.it
Bologna-Parma 0-1, le pagelle: follia Pobega, troppo molle Lucumì. Corvi ancora decisivoRisultato finale: Bologna-Parma 0-1 BOLOGNA (A cura di Pierpaolo Matrone) Skorupski 5,5 - Torna titolare e non ha un pomeriggio complicato, ma sul gol. tuttomercatoweb.com
Il Bologna perde in casa anche col Parma, i tifosi continuano a applaudire, la società tace. Avanti così facebook
Serie A'da Bologna - Parma karsilasmasi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.