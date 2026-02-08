Bologna-Parma le pagelle | Ordonez si inventa il gol | 6,5 Pobega rosso da 5

Da gazzetta.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna e Parma si sono affrontate in un match deciso da un gol di Ordonez, che si inventa un’azione spettacolare e si aggiudica un 6,5 in pagella. La partita cambia volto quando Pobega viene espulso per un fallo che lascia i padroni di casa in dieci e rovina i piani di Italiano. Nel finale, Orsolini entra al posto di Dallinga, ma colpisce il palo e non riesce a cambiare le sorti del match. Dallinga, invece, continua a deludere con la sua prova incolore.

L'espulsione del centrocampista rovina i piani di Italiano. Orsolini entra nel finale e prende il palo, Dallinga ennesima prova deludente. Corvi para tutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bologna parma le pagelle ordonez si inventa il gol 65 pobega rosso da 5

© Gazzetta.it - Bologna-Parma, le pagelle: Ordonez si inventa il gol: 6,5. Pobega rosso da 5

Approfondimenti su Bologna Parma

Pagelle Bologna Parma: Ordonez entra e decide, ingenuo Pobega! L’esordio di Joao Mario…VOTI

Il match tra Bologna e Parma si è concluso con un risultato che ha sorpreso molti.

Moviola Bologna Parma: Collu agli straordinari, VAR decisivo sul rosso a Pobega e il gol annullato. Gli episodi dubbi del match

Durante la partita tra Bologna e Parma, l’arbitro Giuseppe Collu ha passato molte ore davanti alla moviola.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Bologna Parma

Argomenti discussi: Bologna-Milan, le pagelle. Rossoblù disastrosi in difesa, Rabiot sontuoso; Parma-Juventus 1-4 LE PAGELLE | Disastro in difesa, si salva Keita; Cremonese-Inter 0-2, le pagelle della partita di Serie A; Parma-Juventus 1-4 pagelle e tabellino: Bremer monumentale, McKennie il solito tuttofare, Cambiaso resta irriconoscibile.

bologna parma le pagelleBologna-Parma 0-1 LE PAGELLE | Corvi decisivo, Ordonez chirurgicoCorvi 7 - Bene su Dallinga a inizio gara, sicuro sia in presa alta che bassa. L'area è roba sua. Riflesso salvifico su Delprato, plastico (e bravo) su Orsolini a fine partita. Su questi tre punti ci ... parmatoday.it

Bologna-Parma 0-1, le pagelle: follia Pobega, troppo molle Lucumì. Corvi ancora decisivoRisultato finale: Bologna-Parma 0-1 BOLOGNA (A cura di Pierpaolo Matrone) Skorupski 5,5 - Torna titolare e non ha un pomeriggio complicato, ma sul gol. tuttomercatoweb.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.