Bologna-Parma le pagelle | Ordonez si inventa il gol | 6,5 Pobega rosso da 5

Bologna e Parma si sono affrontate in un match deciso da un gol di Ordonez, che si inventa un’azione spettacolare e si aggiudica un 6,5 in pagella. La partita cambia volto quando Pobega viene espulso per un fallo che lascia i padroni di casa in dieci e rovina i piani di Italiano. Nel finale, Orsolini entra al posto di Dallinga, ma colpisce il palo e non riesce a cambiare le sorti del match. Dallinga, invece, continua a deludere con la sua prova incolore.

