Bologna-Parma derby folle al 94? | Ordóñez gela il Dall’Ara Italiano sprofonda

Il Parma conquista tre punti d’oro al Dall’Ara battendo il Bologna nel derby emiliano più pazzo degli ultimi tempi. La vittoria arriva solo al 94’, quando Christian Ordóñez segna una splendida rete e gela il pubblico di casa. Un risultato che fa sprofondare ancora di più la squadra di Italiano, sotto choc per il finale improvviso.
Il Parma strappa tre punti d’oro al Dall’Ara in un derby emiliano folle, deciso solo al 94? da una perla di Christian Ordóñez. Per il Bologna di Vincenzo Italiano, il “lunch match” della ventiquattresima giornata si trasforma in un incubo: i rossoblù restano in dieci uomini dopo soli 22 minuti per l’espulsione di Pobega, lottano con orgoglio colpendo anche un palo, ma vengono beffati nel recupero da un tiro dalla distanza che condanna i felsinei al settimo turno consecutivo senza vittorie. Protagonista assoluto della sfida è anche il portiere ducale Corvi, autore di almeno tre interventi miracolosi che hanno blindato il primo successo stagionale della gestione Carlos Cuesta contro una squadra della parte sinistra della classifica. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Il Bologna di Italiano è uno spettacolo: Salisburgo battuto 4-1 al Dall'Ara?Roma vittoriosa all'Olimpico
Bologna, quanti errori in difesa: Italiano corre ai ripari dopo le disattenzioni al Dall'Ara
Il derby è del Parma. Bologna sempre più in crisiI crociati passano al Dall'Ara con la rete di Ordonez nel recupero e allungano sulla zona salvezza. Decisive anche le parete di Corvi. Rossoblù al quarto ko consecutivo ... rainews.it
Italiano continua ad affondare: il Bologna perde il derby emiliano al 95esimo ed ora è decimoBologna-Parma termina con un clamoroso 0-1 per i ducali: la compagine guidata dal guru del belgiochismo è ora decima. ilnapolista.it
SERIE A | In campo Bologna-Parma. Segui la DIRETTA #ANSA facebook
Serie A'da Bologna - Parma karsilasmasi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com
