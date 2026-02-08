Bologna-Parma Calvarese | Non c' è l' espulsione di Troilo

Nel match tra Bologna e Parma, il gol di Christian Ordonez al 95’ ha deciso il risultato. Tuttavia, l’arbitro Calvarese non ha espulso Troilo, suscitando polemiche tra tifosi e addetti ai lavori. La partita si è conclusa con tanti dubbi sugli episodi arbitrali, in particolare su alcune decisioni contestate nel finale.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.