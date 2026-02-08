Bologna-Parma 0-1 LE PAGELLE | Corvi decisivo Ordonez chirurgico

Questa mattina si è giocata la sfida tra Bologna e Parma, conclusa con la vittoria degli emiliani per 1-0. Corvi si è distinto, dando un contributo importante in difesa e dimostrando sicurezza tra i pali. La partita è stata combattuta, ma alla fine il Parma ha portato a casa i tre punti grazie alla rete decisiva di Ordonez.

I crociati vincono il derby al Dall'Ara dopo 13 anni. Ma quanta sofferenza. Bene Keita, imprescindibile Corvi 7 - Bene su Dallinga a inizio gara, sicuro sia in presa alta che bassa. L'area è roba sua. Riflesso salvifico su Delprato, plastico (e bravo) su Orsolini a fine partita. Su questi tre punti ci sono pure le sue mani. Delprato 6 - Respinge su Freuler, in difficoltà su Rowe ma alla fine combatte. Sette chiusure difensive. Rischia l'autogol clamoroso. Troilo 5,5 - Tre minuti, due legnate. Ruvidissimo, ingaggia un duello con Dallinga (che vince) e uno con Castro. L'argentino ha altre caratteristiche e lui va in difficoltà.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Ecco le pagelle di Parma-Genoa 0-0, con un focus su Corvi, valutato 7 per le sue prestazioni, e Mandela, in crescita.

Il match tra Bologna e Parma si è concluso con un risultato che ha sorpreso molti.

Bologna, crisi senza fine: sesta sconfitta casalinga nelle ultime 7. Blitz salvezza del Parma firmato OrdonezAl Dall’Ara finisce 0-1, il gol arriva al quinto minuto di recupero. I rossoblù restano in 10 al minuto 21 per espulsione di Pobega, pareggiata a 10 dalla fine dal rosso di Troilo. ilrestodelcarlino.it

Bologna-Parma 0-1, decide Ordonez al 95?Termina 0-1 il derby emiliano tra Bologna e Parma valido per la 24esima giornata di Serie A. lapresse.it

Il Bologna perde in casa anche col Parma, i tifosi continuano a applaudire, la società tace. Avanti così facebook

