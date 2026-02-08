Bologna-Parma 0-1 decide Ordonez al 95?

La partita tra Bologna e Parma termina con un 1-0 a favore dei gialloblù. Decide Ordonez al 95°, proprio nel finale di una gara senza grandi emozioni. Entrambe le squadre finiscono in dieci, con le espulsioni di Pobega e Troilo che hanno complicato ulteriormente il match. Nel finale, Parma trova il colpo vincente negli ultimi secondi, portando a casa tre punti importanti.

Termina 0-1 il derby emiliano tra Bologna e Parma valido per la 24esima giornata di Serie A. Partita senza grandi sussulti e condizionata dalle espulsioni di Pobega (Bologna) e Troilo (Parma). La decide Ordonez con una rasoiata da fuori area al 95'. Rete che apre ufficialmente la crisi del Bologna, alla quarta sconfitta consecutiva, e consente al Parma di allungare sulla zona retrocessione.

