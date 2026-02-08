Bologna Italiano dopo la sconfitta | L’espulsione di Pobega non c’è ma ogni nostro errore ora ci costa caro
Dopo la sconfitta nel derby, Vincenzo Italiano ha commentato senza mezzi termini: «L’espulsione di Pobega non c’è, ma ogni nostro errore ora ci costa caro». L’allenatore italiano ha sottolineato come i suoi abbiano pagato a caro prezzo ogni sbaglio, anche senza un cartellino rosso. La squadra, infatti, ha mostrato di essere ancora troppo fragile, e il risultato si è visto sul campo.
Il derby emiliano tra Bologna e Parma ha acceso l’attenzione sul momento della squadra guidata da Vincenzo Italiano, offrendo una lettura sintetica delle dinamiche di gara, delle difficoltà difensive e della gestione del periodo. Le dichiarazioni rilasciate dopo l’incontro evidenziano una visione chiara sull’andamento della squadra, sui margini di miglioramento e sulle sensazioni vissute durante la partita. l’analisi di italiano mette in risalto che la sconfitta è l’aspetto più grave della giornata, precisando che l’espulsione non è stata considerata determinante e che l’intervento non rappresentava una entrata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Approfondimenti su Bologna Parma
Bologna, Italiano dopo la sconfitta contro il Parma: «L’espulsione di Pobega non c’è. Ma è un periodo in cui appena commettiamo un errore perdiamo!»
Dopo la sconfitta nel derby contro il Parma, Vincenzo Italiano non ha nascosto il suo disappunto.
Douglas Costa, esordio amaro: Chievo travolto 4-1 dal Caldiero, l’errore di Baselli costa caro
Il debutto di Douglas Costa in Serie D si chiude con una sconfitta pesante per il Chievo, che perde 4-1 contro il Caldiero Terme nel derby.
Ultime notizie su Bologna Parma
Argomenti discussi: Bologna sparito, Italiano a muso duro: Stiamo giocando con il fuoco...; Un Milan esagerato dilaga a Bologna (3-0) e tiene il passo dell’Inter. Per Italiano è notte fonda; Italiano: Ho rivisto il vero Orsolini, stiamo tornando; Napoli e Bologna, dopo Riad il crollo: serve una svolta, Conte e Italiano a caccia del riscatto.
Ordoñez condanna il Bologna al 94': crisi Italiano, quarto ko consecutivo in Serie AI rossoblù cadono ancora in campionato. Gara terminata 10 contro 10: espulso Pobega nel primo tempo, anche Troilo nel finale ... corrieredellosport.it
Bologna, Italiano: Periodo di sconfitte immeritate. L’espulsione per me non c’èLe parole di Vincenzo Italiano dopo la sconfitta del Bologna contro il Parma: decisivo il gol di Ordonez per i gialloblù ... gianlucadimarzio.com
Le parole di Vincenzo Italiano dopo @Bolognafc1909- @1913parmacalcio: "È un periodo in cui tutti quelli che vengono qui prendono i 3 punti immeritatamente. Oggi l'obiettivo era fare la prestazione e l'abbiamo fatta" x.com
Ecco gli 11 rossoblù scelti da Vincenzo Italiano per Bologna-Parma Forza Ragazzi! #Bolognafc #BolognaParma #SerieA facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.