Dopo la sconfitta nel derby, Vincenzo Italiano ha commentato senza mezzi termini: «L’espulsione di Pobega non c’è, ma ogni nostro errore ora ci costa caro». L’allenatore italiano ha sottolineato come i suoi abbiano pagato a caro prezzo ogni sbaglio, anche senza un cartellino rosso. La squadra, infatti, ha mostrato di essere ancora troppo fragile, e il risultato si è visto sul campo.

Il derby emiliano tra Bologna e Parma ha acceso l’attenzione sul momento della squadra guidata da Vincenzo Italiano, offrendo una lettura sintetica delle dinamiche di gara, delle difficoltà difensive e della gestione del periodo. Le dichiarazioni rilasciate dopo l’incontro evidenziano una visione chiara sull’andamento della squadra, sui margini di miglioramento e sulle sensazioni vissute durante la partita. l’analisi di italiano mette in risalto che la sconfitta è l’aspetto più grave della giornata, precisando che l’espulsione non è stata considerata determinante e che l’intervento non rappresentava una entrata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Bologna, Italiano dopo la sconfitta: «L'espulsione di Pobega non c'è, ma ogni nostro errore ora ci costa caro»

Dopo la sconfitta nel derby contro il Parma, Vincenzo Italiano non ha nascosto il suo disappunto.

