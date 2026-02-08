Bologna Italiano dopo la sconfitta contro il Parma | L’espulsione di Pobega non c’è Ma è un periodo in cui appena commettiamo un errore perdiamo!

Dopo la sconfitta nel derby contro il Parma, Vincenzo Italiano non ha nascosto il suo disappunto. L’allenatore del Bologna ha detto che l’espulsione di Pobega non c’è stata e che, in questo momento, basta un errore per perdere le partite. La squadra sta vivendo un periodo difficile, e Italiano ha sottolineato come ogni sbaglio venga punito troppo duramente. La partita si è conclusa con una sconfitta che lascia il Bologna in difficoltà, e il tecnico si aspetta risposte rapide dai suoi giocatori.

