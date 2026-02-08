Bollatese Zaino Sospeso | Lions e Caritas per gli studenti

A Bollate, Lions e Caritas uniscono le forze per aiutare gli studenti in difficoltà. Hanno avviato una raccolta di zaini e materiale scolastico, chiamata “Zaino Sospeso”, per far sì che nessun bambino resti senza strumenti per la scuola. La iniziativa mira a sostenere le famiglie in difficoltà e a garantire il diritto allo studio a tutti i giovani del territorio.

