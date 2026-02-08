Blocco navale per i migranti | cosa sappiamo del pacchetto immigrazione anticipato da Piantedosi

Da fanpage.it 8 feb 2026

La prossima settimana il governo varerà un nuovo pacchetto immigrazione, annunciato dal ministro Piantedosi. La proposta prevede misure più dure per i migranti e un rafforzamento dei controlli lungo le frontiere. La decisione arriva in un momento di tensione crescente sui flussi migratori e fa discutere tra le forze politiche. Ora si attende il testo ufficiale, che potrebbe cambiare alcune delle proposte più contestate.

La prossima settimana arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri un nuovo pacchetto immigrazione, secondo quanto anticipato dal ministro Piantedosi. Nel ddl ci sarà il discusso blocco navale, che però presenta diversi profili critici e problematici dal punti di vista giuridico.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

