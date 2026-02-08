Blindato immobilizzato | online indignazione per un normale protocollo di sicurezza e tutela ambientale

Un blindato dell’Esercito italiano è stato immobilizzato in un parcheggio, con cunei alle ruote e una vaschetta sotto. L’immagine ha fatto il giro dei social, scatenando commenti e critiche sulla presunta violazione delle norme di sicurezza e tutela ambientale. In realtà, si tratta di un normale protocollo di sicurezza usato per bloccare i mezzi durante le operazioni di manutenzione o per motivi di tutela ambientale. La foto ha alimentato polemiche e teorie del complotto, ma dietro c’è solo una procedura di routine, spesso fraintesa e str

Un'immagine di un blindato dell'Esercito italiano, parcheggiato con cunei alle ruote e una vaschetta sottostante, ha scatenato un'ondata di indignazione e speculazioni sui social media, trasformandosi in un caso emblematico di disinformazione "all'italiana". L'episodio, riportato dal quotidiano *il Fatto Nisseno* nella giornata di oggi, 8 febbraio 2026, rivela quanto facilmente una fotografia apparentemente innocua possa essere interpretata in modo errato e diffondersi rapidamente online, alimentando un clima di sfiducia e giudizio affrettato. L'immagine, circolata in particolare negli ultimi giorni, ha generato commenti di critica nei confronti dell'Esercito, con utenti che hanno ipotizzato guasti, inefficienze e persino problemi di manutenzione dei mezzi militari.

