Bisonte aggancia l' ottavo posto | Uyba-Firenze 1-3 nel campionato di volley

8 feb 2026

Il Bisonte Firenze conquista l’ottavo posto in classifica grazie alla vittoria contro Uyba-Firenze, conclusa 1-3. Le ragazze di coach hanno mostrato prestazioni sorprendenti e hanno raggiunto la salvezza matematica, aprendo così nuovi orizzonti per il futuro. La squadra ha dimostrato grinta e determinazione, lasciando alle spalle le difficoltà di inizio stagione.

Una vittoria significativa evidenzia la crescita e la determinazione della squadra toscana, che interrompe una serie complessa battendo la formazione di Busto Arsizio e centrando un traguardo fondamentale per la stagione. La conquista della salvezza matematica avviene a tre giornate dalla conclusione della regular season, offrendo alla squadra un nuovo stimolo per il prosieguo del campionato e la possibilità di puntare ai playoff. Il Bisonte Firenze si impone con un risultato di 3-1 alla E-Work Arena, contro un’avversaria storicamente difficile come la Eurotek Laica UYBA. Questa vittoria assume un valore ancora più importante considerando la forma e le prestazioni offerte dalla squadra durante l’incontro, dove ha dimostrato di poter mantenere livelli elevati di gioco, soprattutto in battuta e fase difensiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

