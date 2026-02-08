Dopo un’ora di dominio, l’Avellino si ferma con il risultato ancora aperto. I giocatori hanno dato tutto, ma alla fine sono stati puniti da un’ingenuità. La prestazione resta positiva, anche se il risultato non premia lo sforzo messo in campo.

Tempo di lettura: 2 minuti Un Avellino padrone del campo per oltre un’ora esce dal terreno di gioco con l’amaro in bocca. Il tecnico Raffaele Biancolino, nel post-gara, analizza una sconfitta arrivata negli ultimi venti minuti, dopo una prestazione che aveva mostrato grinta, coraggio e qualità. Il tecnico sposa l’analisi di una partita dominata per 70 minuti, prima che la forza dei singoli avversari e la stanchezza prendessero il sopravvento: “ La penso in modo identico all’analisi fatta: abbiamo tenuto bene, ma negli ultimi 10-15 minuti loro sono usciti fuori con più forza, cattiveria e qualità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Biancolino: “Puniti da ingenuità, ma la prestazione resta”

Approfondimenti su Biancolino Avellino