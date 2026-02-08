Bianca e Sara campionesse | Unite nella diversità di stili

Da lanazione.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bianca e Sara, due atlete di Vicopisano, si sono fatte strada nel mondo dello sport grazie a passione e impegno. Le due campionesse rappresentano un esempio di dedizione e disciplina, portando con orgoglio il nome del loro paese.

Un esempio di passione, dedizione, disciplina e impegno costante ha portato in alto il nome del comune di Vicopisano nello sport. Sono Bianca Donati e Sara Paluca, atlete della MN Dance Academy, ad aver conquistato il titolo di Campionesse Italiane Assolute FIDESM 2026 nella categoria Youth Duo Latin Style, al campionato italiano svoltosi il 25 gennaio a Riccione. Un motivo di orgoglio per tutta la comunità, oltre che un enorme salto nella carriera delle due giovanissime, che con questo risultato accedono alla Classe AS, il livello più alto della competizione FIDESM. Le due ragazze, che hanno iniziato l’anno al meglio delle loro potenzialità, ci raccontano con entusiasmo questo grande traguardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

bianca e sara campionesse unite nella diversit224 di stili

© Lanazione.it - Bianca e Sara campionesse: "Unite nella diversità di stili"

Approfondimenti su Bianca Sara

Gemelle Kessler, unite nella vita come nella morte. La polizia indaga sul decesso

Sara Errani e Jasmine Paolini si laureano Campionesse del Mondo! Gloriosa conferma dall’ITF per il doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono aggiudicate il titolo di Campionesse del Mondo nel doppio, una vittoria che consacra la loro brillante carriera.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bianca Sara

Argomenti discussi: Bianca e Sara campionesse: Unite nella diversità di stili.

Bianca e Sara campionesse: Unite nella diversità di stiliS: Io e Bianca abbiamo stili di ballo completamente diversi, quindi sicuramente abbiamo imparato a venirci incontro, balliamo insieme da tanto tempo infatti ci lega una grande complicità, e penso che ... lanazione.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.