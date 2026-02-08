Bianca e Sara campionesse | Unite nella diversità di stili

Bianca e Sara, due atlete di Vicopisano, si sono fatte strada nel mondo dello sport grazie a passione e impegno. Le due campionesse rappresentano un esempio di dedizione e disciplina, portando con orgoglio il nome del loro paese.

Un esempio di passione, dedizione, disciplina e impegno costante ha portato in alto il nome del comune di Vicopisano nello sport. Sono Bianca Donati e Sara Paluca, atlete della MN Dance Academy, ad aver conquistato il titolo di Campionesse Italiane Assolute FIDESM 2026 nella categoria Youth Duo Latin Style, al campionato italiano svoltosi il 25 gennaio a Riccione. Un motivo di orgoglio per tutta la comunità, oltre che un enorme salto nella carriera delle due giovanissime, che con questo risultato accedono alla Classe AS, il livello più alto della competizione FIDESM. Le due ragazze, che hanno iniziato l’anno al meglio delle loro potenzialità, ci raccontano con entusiasmo questo grande traguardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Bianca Donati e e Sara Paluca sono Campionesse Italiane Assolute FIDESM 2026: un sogno che diventa realtà, costruito passo dopo passo, allenamento dopo allenamento. Dietro questo straordinario risultato c’è il lavoro instancabile di Noemi e Mirko, facebook