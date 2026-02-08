Bergomi svela | Rappresentare Milano? Un onore Il nostro stadio mille ricordi magliette che abbiamo difeso come una seconda pelle

Giuseppe Bergomi dice che rappresentare Milano è un onore. Ricorda il suo legame con lo stadio e le magliette che ha difeso come una seconda pelle. L’ex calciatore dell’Inter si è lasciato andare a qualche ricordo durante l’apertura delle Olimpiadi invernali, sottolineando l’emozione di essere lì.

