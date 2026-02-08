Bergomi | Rappresentare Milano è un onore il nostro stadio è pieno di ricordi le maglie le abbiamo difese come una seconda pelle

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si è svolta questa sera, con un pubblico che ha riempito lo stadio. Giuseppe Bergomi, presente tra gli atleti e gli ospiti, ha espresso tutta la sua emozione: “Rappresentare Milano è un onore. Il nostro stadio è pieno di ricordi e le maglie le abbiamo difese come una seconda pelle.” La manifestazione ha riunito la città e il mondo dello sport in un grande momento di festa.

Un sentimento intenso ha avvolto Bergomi durante l'evento: un'emozione incredibile, un'atmosfera mai provata prima. Il passaggio ricevuto dal presidente del CONI ha segnato l'inizio di un'esperienza che ha visto Bergomi e Baresi insieme, nell'omaggio a una città che ha segnato la loro carriera. Discorso ricco di ricordi personali: lo stadio che li ha visti crescere, le maglie difese come una seconda pelle, e la consapevolezza di rappresentare una metropoli dal patrimonio calcistico unico. Nel corso della serata, i ricordi si susseguono tra partite, derby e momenti di lealtà che hanno accompagnato una carriera sempre giocata con rispetto e amicizia verso chi li ha preceduti.

