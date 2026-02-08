Bergomi | Io e Baresi tedofori? Un’emozione incredibile Eravamo lì insieme orgogliosi del nostro passato
L’ex calciatore Giuseppe Bergomi racconta l’emozione di aver corso come tedoforo insieme a Franco Baresi. I due, storici rivali di calcio, si sono trovati a condividere questa esperienza speciale, orgogliosi delle loro carriere e del passato nel mondo dello sport. Bergomi descrive quei momenti come incredibili, un’occasione unica di mettere da parte le rivalità e vivere un’emozione forte insieme.
Venerdì sera è andata in scena allo stadio 'San Siro' la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026 di Milano-Cortina. Per l'Italia, ma soprattutto per la città di Milano, è stato un evento storico, in cui anche Milan e Inter hanno partecipato come simboli del capoluogo lombardo. Infatti, durante la cerimonia c'è stato un momento in cui i due capitani storici del Milan e dell'Inter Franco Baresi e Giuseppe Bergomi hanno portato assieme la fiamma olimpica. Come per il capitano rossonero, anche per 'Beppe' Bergomi è stata un'esperienza magnifica e l'ha raccontato in un'intervista concessa al 'Corriere della Sera'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Baresi e le Olimpiadi: “In carriera non avevo mai provato un’emozione del genere”
Franco Baresi racconta di aver provato un’emozione che non aveva mai sperimentato prima, portando la Fiamma Olimpica.
Argomenti discussi: Baresi: Portare la fiaccola l’emozione più grande della mia vita sportiva, mi tremavano le gambe; Bergomi tedoforo alle Olimpiadi: Io e Bocelli insieme negli spogliatoi, mi ha detto: L'Inter segna poco. Mai provata un'emozione così; Baresi: Avevo la torcia olimpica e mi tremavano le gambe. Non sapevo ci fosse anche Bergomi; Tomba, Compagnoni e Goggia accendono i bracieri.
Bergomi tedoforo alle Olimpiadi: «Io e Bocelli insieme negli spogliatoi, mi ha detto: L'Inter segna poco. Mai provata un'emozione così»L'ex capitano nerazzurro è stato protagonista della cerimonia d'apertura insieme a Franco Baresi: «Mi chiedevo: perché bisogna abbattere San Siro?» ... corriere.it
Baresi sull'essere tedoforo: Io e Bergomi siamo stati bravi a mantenere il segretoUna delle grandi sorprese della bellissima Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026 di Milano-Cortina, che si è tenuta a San Siro, è stata senza dubbio ... milannews.it
Franco #Baresi: "Rappresentare l'Italia a #SanSiro per le #Olimpiadi è stato magico. #Bergomi non sarà mai un rivale" x.com
Bergomi: «Che emozione da tedoforo: con Baresi lealtà, rispetto e amicizia. E su San Siro...» #MilanPress facebook
