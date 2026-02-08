Bergomi | Io e Baresi tedofori? Un’emozione incredibile Eravamo lì insieme orgogliosi del nostro passato

L’ex calciatore Giuseppe Bergomi racconta l’emozione di aver corso come tedoforo insieme a Franco Baresi. I due, storici rivali di calcio, si sono trovati a condividere questa esperienza speciale, orgogliosi delle loro carriere e del passato nel mondo dello sport. Bergomi descrive quei momenti come incredibili, un’occasione unica di mettere da parte le rivalità e vivere un’emozione forte insieme.

Venerdì sera è andata in scena allo stadio 'San Siro' la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026 di Milano-Cortina. Per l'Italia, ma soprattutto per la città di Milano, è stato un evento storico, in cui anche Milan e Inter hanno partecipato come simboli del capoluogo lombardo. Infatti, durante la cerimonia c'è stato un momento in cui i due capitani storici del Milan e dell'Inter Franco Baresi e Giuseppe Bergomi hanno portato assieme la fiamma olimpica. Come per il capitano rossonero, anche per 'Beppe' Bergomi è stata un'esperienza magnifica e l'ha raccontato in un'intervista concessa al 'Corriere della Sera'.

Franco Baresi racconta di aver provato un’emozione che non aveva mai sperimentato prima, portando la Fiamma Olimpica.

Recenti voci tra i fan suggeriscono un possibile ritorno dei Maneskin come gruppo.

