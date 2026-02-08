Benjamin Karl trionfa alle Olimpiadi e si strappa la maglia | esultanza alla Hulk a Livigno

Benjamin Karl ha vinto la sua quarta medaglia alle Olimpiadi e ha esultato come un personaggio dei cartoni, strappandosi la maglia. L’austriaco di 40 anni ha deciso di festeggiare in modo originale, come ormai succede spesso nelle grandi occasioni. La scena è stata subito virale sui social, con tifosi e appassionati che hanno lodato il suo spirito di festa.

