Benjamin Karl trionfa alle Olimpiadi e si strappa la maglia | esultanza alla Hulk a Livigno

Da fanpage.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Benjamin Karl ha vinto la sua quarta medaglia alle Olimpiadi e ha esultato come un personaggio dei cartoni, strappandosi la maglia. L’austriaco di 40 anni ha deciso di festeggiare in modo originale, come ormai succede spesso nelle grandi occasioni. La scena è stata subito virale sui social, con tifosi e appassionati che hanno lodato il suo spirito di festa.

L'austriaco a 40 anni vince la quarta medaglia alle Olimpiadi e decide di celebrarla in modo poco convenzionale. Karl: "Questa è la cosa più bella che mi poteva capitare".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

