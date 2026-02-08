Basket serie B interregionale

Questa sera i BASKÉRS hanno vinto contro gli ATTILA PORTO RECANATI con il punteggio di 79 a 71. La partita si è giocata davanti a un pubblico appassionato, con i BASKÉRS che hanno preso subito il controllo del gioco nel primo quarto. Vico ha segnato 21 punti, guidando i suoi alla vittoria, mentre gli avversari hanno tentato di recuperare, ma senza riuscirci. I giocatori di entrambe le squadre hanno combattuto su ogni pallone, rendendo il match combattuto fino alla fine.

BASKÉRS 79 ATTILA PORTO RECANATI 71 BASKÉRS: Borciu 6, Brighi A. 4, Brighi L. ne, Ruscelli 3, Sampieri 4, Vico 21, Apparuti ne, Benzoni 2, Giudici ne, Bracci M. 13, Bracci J. 5, Disibio 21. All.: Tumidei. ATTILA PORTO RECANATI: Farina 3, Caroè 14, Gamazo 18, Tartaglione ne, Caverni 9, Sablich 5, Mazzagatti 2, Virgili ne, Quinzi 3, Ciribeni 17, Alfonsi ne. All.: Coen. Arriva un ko per la capolista Attila Junior Porto Recanati che, a Forlimpopoli, cade per 79-71 (27-36; 43-36; 63-57) contro i Baskérs, che bissano così il successo dell'andata. La partita inizia a ritmi alti: con tre triple consecutive di Vico e i primi cinque punti all'esordio dell'americano Disibio, Forlimpopoli si porta sul 25-18 all'8', ma la reazione ospite è affidata ad un solido Gamazo sotto le plance.

