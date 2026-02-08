Basket – IN AGGIORNAMENTO – L’Openjobmetis tentenna quando conta

La squadra di Varese perde ancora, questa volta contro Trento. La partita si è decisa solo negli ultimi minuti, con l’Aquila che riesce a mantenere il vantaggio e a portare a casa la vittoria con il punteggio di 84-78. La Openjobmetis fatica a trovare continuità e incassa la quarta sconfitta nelle ultime cinque uscite. La squadra si presenta combattiva, ma non basta per fermare Trento, che tiene duro fino alla fine.

La Openjobmetis Varese incassa la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, arrendendosi 84-78 all'Aquila Trento in un match combattuto fino all'ultimo minuto. La trasferta sul campo trentino si è rivelata fatale per gli uomini di coach Kastritis, incapaci di gestire la pressione nel finale e di sfruttare i momenti favorevoli durante l'incontro. Il risultato, che lascia la squadra varesina ferma a quota 12 punti in classifica, apre una crisi preoccupante per il club lombardo. La partita, disputata ieri, 8 febbraio 2026, presso la Dolomiti En. Arena di Trento, è stata caratterizzata da un andamento equilibrato, con entrambe le formazioni a contendersi il controllo del gioco.

