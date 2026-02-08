Basile annuncia dimissioni e ricandidatura | la recita infinita del potere e la città sospesa tra numeri e incertezze

Federico Basile ha annunciato le sue dimissioni in una conferenza stampa improvvisa. Ha spiegato che si tratta di un gesto di responsabilità, senza entrare troppo nei dettagli. La città resta in attesa di capire cosa succederà ora, tra numeri che cambiano e incertezze che si accumulano. La sua decisione segna un nuovo capitolo in un periodo già complicato.

Tanto tuonò che piovve. A Palazzo Zanca, davanti a una stampa convocata in fretta, Federico Basile ha annunciato le dimissioni, presentandole come un atto di responsabilità. Ma il sottotesto era fin troppo leggibile: la maggioranza si era dissolta e occorreva una via d'uscita che salvasse almeno. Dimissioni a sorpresa ma rilancio immediato: Federico Basile lascia la guida di Messina e annuncia la ricandidatura, aprendo una fase politica delicata tra commissariamento e nuove elezioni.

