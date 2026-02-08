Baroni post Fiorentina Torino | Messo in campo tutto quello che avevamo Poi parla così dei nuovi arrivati

Marco Baroni commenta la partita al termine di un match intenso al Franchi. Il tecnico della Fiorentina dice che la squadra ha dato tutto quello che aveva, anche se alla fine il risultato è un pareggio 2-2. Baroni elogia anche i nuovi arrivati, che hanno contribuito alla gara, e spiega cosa è successo tra vantaggi, rimonta e controsorpasso.

Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, si mostra soddisfatto del mercato di gennaio.

Stasera l’Inter sfida il Torino a Monza nei quarti di Coppa Italia.

Le pagelle di Fiorentina-Torino 2-2: Gineitis e Maripan, croce e deliziaTermina Fiorentina-Torino, è il momento delle pagelle. In pieno recupero, al 94', la squadra di Baroni trova un pareggio insperato per come era andata a lungo la ripresa. Dopo aver chiuso in vantaggio ... toronews.net

Fiorentina-Torino 2-2, Baroni: Vogliamo migliorare la nostra classificaGame over all'Artemio Franchi: Fiorentina-Torino si conclude sul risultato di 2-2. Al termine della gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, il tecnico granata Marco Baroni ha ... toronews.net

SERIE A | Fiorentina-Torino 2-2. Gol di Casadei, poi il pareggio di Solomon e il raddoppio di Kean, Maripàn salva i granata nel recupero. #ANSA facebook

#Kean spreca, #Casadei no: #Fiorentina- #Torino 0-1 dopo i primi 45' x.com