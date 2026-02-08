Baroncini | Lo show ’Aria Fresca’ un flop costato 124mila euro

Il talk show ‘Aria Fresca’ ha fatto flop al Teatro Verdi. Gli ascolti sono bassissimi e il pubblico è praticamente assente. La produzione ha speso 124mila euro, ma il risultato non ha soddisfatto nessuno. Ora si cerca di capire cosa sia andato storto e se ci saranno conseguenze.

"Non solo Aria Fresca è stato un vero flop in termini di pubblico al Teatro Verdi, è costato 124mila euro". Il consigliere di minoranza Luca Baroncini (Lega) attacca duramente lo spettacolo ideati da Gaetano Gennai per la scarsa affluenza registrata in termini di pubblico, l’ingresso, previo ritiro di invito, era gratuito, in sala in occasione della registrazione delle quattro puntate, effettuata martedì e mercoledì scorsi, che saranno trasmesse su Sky. "Questi spettacolo – dice l’esponente del Carroccio che ha diffuso il suo pensiero attraverso i social – guarda caso ideato da persona molto vicina a Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Baroncini: "Lo show ’Aria Fresca’ un flop costato 124mila euro" Approfondimenti su Aria Fresca Teatro Verdi Una ventata d’Aria Fresca: lo show tutto da ridere torna in scena al Verdi Per una sana ventata d'aria fresca nel guardaroba Per affrontare il nuovo anno con stile e naturalezza, un guardaroba ben organizzato fa la differenza. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Aria Fresca Teatro Verdi Argomenti discussi: Baroncini: Lo show ’Aria Fresca’ un flop costato 124mila euro. Baroncini: Lo show ’Aria Fresca’ un flop costato 124mila euroNon solo Aria Fresca è stato un vero flop in termini di pubblico al Teatro Verdi, è costato 124mila euro. lanazione.it Hai voglia di natura, aria fresca e relax fuori dal caos quotidiano Il fine settimana 13–15 marzo 2026 ad Alcatraz è un invito a ritrovare lentezza, bellezza e stupore. Passeggiate nel bosco La storia dei Tarocchi Degustazione di tisane Pensione c facebook Sapete che l’aria fresca che scende dalle Alpi e la forma unica della valle fanno della Bresaola della Valtellina IGP un prodotto davvero inimitabile È qui, in questo microclima speciale, che la stagionatura diventa magia . x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.