Banda fa sognare Lecce | punizione magica all’89’ Udinese battuta 2-1

Nel finale di partita, Lameck Banda segna un gol da fuori area all’89’ e permette al Lecce di battere 2-1 l’Udinese. La squadra di casa ottiene così una vittoria importante, grazie a una punizione magica che ha deciso il risultato negli ultimi minuti del match.

Una perla balistica di Lameck Banda all’89’ regala al Lecce una vittoria vitale nello scontro contro l’ Udinese, terminato 2-1 nel posticipo della 24ª giornata di Serie A. I salentini tornano al successo dopo un digiuno durato otto turni, centrando i primi tre punti del 2026 e staccando la Fiorentina in classifica: i ragazzi di Eusebio Di Francesco salgono a quota 21 punti, portando a tre le lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Al gol fulmineo dell’esordiente Gandelman aveva risposto Solet su calcio di rigore nel primo tempo, prima che l’esterno zambiano facesse esplodere lo stadio con una punizione magistrale a ridosso del novantesimo.🔗 Leggi su Como1907news.com

La partita tra Lecce e Udinese si conclude con un 2-1 per i padroni di casa.

La partita tra Lecce e Udinese si gioca oggi nel corso della 24esima giornata di Serie A.

