Bagnoli | una scritta si cancella che un residente su cinque sia contrario all' America' s Cup invece no

A Bagnoli si riaccende lo scontro sulla presenza dell’America’s Cup. Mentre una scritta contro la regata viene cancellata, solo un residente su cinque si dice contrario alla manifestazione. La polemica riprende, anche se l’attenzione si sposta spesso su qualche episodio sfortunato che si verifica durante gli eventi. La questione resta aperta per molti abitanti, tra chi apprezza l’occasione di rilancio e chi teme i disagi.

A Bagnoli migliaia di residenti sono scesi in piazza contro i lavori per l’America’s Cup chiedendo coinvolgimento e garanzie sanitarie. Cosa è salito agli onori della cronaca? La scritta su un muro Lo si è sempre fatto, spostare l'attenzione da una manifestazione di piazza riuscita a un episodio sfortunato avvenuto nel suo corso.Certo la comunicazione politica, da Steve Bannon in poi, ne ha fatto un'arte. L'ultimo caso? I resoconti del partecipatissimo corteo che si è tenuto ieri a Bagnoli contro i lavori per l'America's Cup. L'ideologo e stratega (del primo mandato) di Donald Trump ha teorizzato un metodo semplice: saturare lo spazio informativo di tutto, generando reazioni continue e rendendo impossibile un dibattito pubblico sano.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Bagnoli America's Cup

#Bagnoli-America's-Cup || A Bagnoli, una scritta è stata cancellata da qualche giorno.

#Bagnoli-America's-Cup || Questa mattina a Bagnoli, i residenti sono scesi in strada per protestare contro i lavori per l'America's Cup.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bagnoli America's Cup

Argomenti discussi: Bagnoli, residenti in corteo contro i lavori dell’America’s cup; Coppa America, a Bagnoli sfilano i comitati del no. Appello ai residenti: Vogliono cacciarvi, resistete; Napoli, in migliaia a Bagnoli contro America's Cup. Scritta contro Manfredi: Lui nella colmata; Nella colmata mettiamoci Manfredi: a Bagnoli scritta contro il sindaco. Solidarietà di Schlein e Conte.

Cinquemila a Bagnoli contro l'America's Cup, scritta contro ManfrediNon c'erano solo i comitati e gli attivisti di lunga data. Oggi le strade di Bagnoli, quartiere occidentale di Napoli, sono state invase da migliaia di persone, cinquemila secondo gli organizzatori, t ... ansa.it

Nella colmata mettiamoci Manfredi: scritte ingiuriose, solidarietà bipartisanVicinanza del governatore Fico, degli esponenti dem e cinquestelle e di Sangiuliano e Schifone di Fratelli d'Italia ... ilroma.net

La scritta è apparsa oggi durante il corteo andato in scena a Bagnoli contro i lavori per l’America’s Cup nel quartiere. Il sindaco di Napoli ha ricevuto la solidarietà della politica facebook

Cinquemila a Bagnoli contro l'America's Cup, scritta contro Manfredi. Manifestanti raccolgono terreno per farlo analizzare. Solidarietà al sindaco #ANSA x.com