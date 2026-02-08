Bagnoli scende in piazza contro i lavori dell’America’s Cup

Bagnoli si ferma e scende in piazza per protestare contro i lavori dell’America’s Cup. Sabato scorso, molti residenti hanno manifestato il loro disappunto, preoccupati per l’impatto sulla salute e per la mancanza di coinvolgimento nelle decisioni sul futuro del quartiere. La protesta ha preso forma in una giornata di mobilitazione che mostra come l’area voglia farsi ascoltare.

Bagnoli è scesa in piazza sabato 7 febbraio per protestare contro i lavori in corso per l'America's Cup del 2027, esprimendo timori per la salute dei residenti e lamentando una scarsa partecipazione del territorio alle decisioni strategiche che riguardano il futuro del quartiere. La manifestazione, promossa dal comitato Mare e da altre sigle antagoniste, ha visto un corteo snodarsi per le strade di Bagnoli, zona occidentale di Napoli, per poi raggiungere il sito ex Italsider, dove sono attualmente in corso le operazioni di bonifica e riqualificazione necessarie per ospitare i team che si contenderanno il prestigioso trofeo velistico.

