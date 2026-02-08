Bagnaria tampona auto e fugge | identificato e denunciato 45enne

A Bagnaria, un uomo di 45 anni ha tamponato un’auto e poi è scappato senza fermarsi. La donna coinvolta ha riportato ferite leggere, ma il suo incidente ha portato alla denuncia dell’automobilista, che ora rischia di dover rispondere di omissione di soccorso e lesioni colpose. La polizia lo ha individuato e lo ha denunciato.

Bagnaria (Pavia), 8 febbraio 2026 - Un banale tamponamento, con conseguenze per fortuna non gravi per la donna rimasta ferita in modo lieve, ma costato al presunto responsabile la denuncia penale per omissione di soccorso, oltre che per lesioni personali colpose stradali. I carabinieri delle Stazioni di Varzi e Rivanazzano Terme, della Compagnia di Voghera, hanno reso noto oggi, domenica 8 febbraio, di aver identificato l'uomo, 45enne della zona, ritenuto responsabile dei fatti avvenuti nella serata dello scorso 23 gennaio in località Ponte Crenna, nel comune di Bagnaria. Le indagini sono scattate a seguito delle denuncia-querela presentata dalla donna, residente a Rivanazzano Terme, che appunto nella serata di venerdì 23 gennaio era stata coinvolta nell'incidente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bagnaria, tampona auto e fugge: identificato e denunciato 45enne Approfondimenti su Bagnaria Pavia Castagneto Carducci | Sorpreso a rubare da un'auto in sosta, spinge la figlia del proprietario e fugge: 45enne denunciato Un uomo di 45 anni è stato denunciato dopo aver tentato di rubare da un’auto in sosta a Castagneto Carducci. Tampona auto e fugge, un decesso e tre feriti La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Bagnaria Pavia Argomenti discussi: Tampona un’auto in coda e viene travolto, rider all’ospedale.

