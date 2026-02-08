Baby gang istigate alla brutalità dai social e da chi non li disciplina

I gruppi di adolescenti che si riuniscono per commettere atti violenti nascono spesso dai social, dove trovano un senso di appartenenza e riconoscimento. Questi giovani, più che il valore di ciò che rubano o fanno, cercano di essere notati e temuti all’interno del loro cerchio. Spesso sono ragazzi senza una guida stabile che si lasciano coinvolgere e si lasciano influenzare da un ambiente che premia la brutalità e l’immagine di forza. La mancanza di disciplina e di controllo da parte degli adulti alimenta questa spirale di violenza,

Agli adolescenti che delinquono per un borsello non importa della loro onorabilità, conta solo la riconoscibilità nel gruppo. Che si cementa con le piattaforme Web che bannano solo quanti sono contro la cultura dominante. Ma qual è la fonte dove trovano alimento, dove trovano ispirazione tutti quei soggetti che appartengono alla galassia delle baby gang, dei maranza, degli adolescenti e dei pre adolescenti che vanno in giro col coltello, insomma di quei gruppi di giovani dei quali ci troviamo, e mi trovo personalmente, a parlarne durante le trasmissioni televisive e in particolare a Dritto e rovescio?. 🔗 Leggi su Laverita.info

