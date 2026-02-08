Questa volta il Palermo riesce a vincere contro l’Empoli, anche se non senza fatica. La partita si mette bene per gli azzurri con il gol di Guarino, ma nel secondo tempo i siciliani reagiscono e riescono a pareggiare con Ebuehi al 72’. Alla fine, il Palermo conquista i tre punti, anche se ha dovuto sudare per portarla a casa.

L’Empoli cade al Barbera contro la corazzata Palermo, che deve però sudare le proverbiali sette camicie per portare a casa i tre punti. Merito di un Empoli ben messo in campo, che interpreta bene la gara e, soprattutto, non molla mai con organizzazione, coraggio e idee di gioco. Nel calcio, però, sono spesso i dettagli e le qualità dei singoli a fare la differenza e in Sicilia hanno arriso ai padroni di casa. Gli azzurri hanno infatti pagato delle sbavature difensive su ogni gol rosanero, mentre Pohjanpalo ha mostrato cosa significa essere ’da area di rigore’, capace di segnare da attaccante di razza il secondo gol quando fino ad allora aveva toccato solo una manciata di palloni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Azzurri in vantaggio con Guarino. Finiscono sotto al 57’ quindi. Ebuehi pareggia al 72’. Poi il gelo

Approfondimenti su Palermo Empoli

Il Palermo batte l’Empoli 3-2 al “Renzo Barbera” e interrompe una serie di risultati positivi degli avversari.

Dal 8 all’11 gennaio, l’Italia partecipa con 72 atleti a quattro importanti eventi di Coppa del Mondo di scherma, tra Fujairah, Tunisi, Hong Kong e Parigi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Palermo Empoli

Argomenti discussi: Azzurri in vantaggio con Guarino. Finiscono sotto al 57’ quindi. Ebuehi pareggia al 72’. Poi il gelo; Napoli all'ultimo respiro: gli azzurri espugnano Marassi in una partita che sembrava stregata; Carrarese-Sudtirol finisce 0-0: azzurri infuriati con l’arbitro; Sei Nazioni, Italia-Scozia 18-15: gli azzurri all'esordio strappano la vittoria sotto la pioggia: ecco cosa è successo.

Serie A, Genoa-Napoli 2-3: successo in extremis per gli azzurri in 10 uomini dal 76’Genoa-Napoli 2-3: successo in extremis per gli azzurri in 10 uomini dal 76’ Allo stadio Luigi Ferraris di Marassi Genoa-Napoli termina 2-3. Successo in extremis per gli azzurri in 10 uomini dal 76’ La ... msn.com

Napoli su Kevin Denkey, dagli Stati Uniti: Gli azzurri sono in vantaggioNon si fermano le indiscrezioni di calciomercato sul Napoli. Il club azzurro pensa al presente, ma anche al futuro. Nelle ultime ore è emerso il nome di Kevin Denkey, attaccante dell'FC Cincinnati, si ... msn.com

Genoa-Napoli: 2-3! Hojlund su calcio di rigore. Azzurri in vantaggio al 94'! facebook

Italia avanti a Roma! Riusciranno gli Azzurri a mantenere il vantaggio #GuinnessM6N #Since1883 x.com