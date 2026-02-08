Avvocato Chiesa Instagram sospeso | Meta indaga Mediaset si dissocia da ogni coinvolgimento nella vicenda

L’account Instagram dell’avvocato Ivano Chiesa, famoso per aver difeso Fabrizio Corona, è stato sospeso. Meta ha avviato un’indagine dopo alcune presunte violazioni delle regole della piattaforma. Mediaset si è subito dissociata, precisando di non avere alcun coinvolgimento nella vicenda. La sospensione ha sorpreso molti, considerando il ruolo pubblico dell’avvocato.

L’account Instagram dell’avvocato Ivano Chiesa, noto per la sua attività di difensore dell’imprenditore Fabrizio Corona, è stato sospeso a seguito di presunte violazioni degli standard della piattaforma Meta. La notizia, giunta nella giornata di domenica 8 febbraio 2026, ha scatenato una reazione immediata da parte dello stesso legale, che ha espresso forti critiche nei confronti della piattaforma, mentre Mediaset ha smentito ogni coinvolgimento nella vicenda, affermando di non aver mai segnalato il profilo dell’avvocato. I fatti si sono susseguiti rapidamente. Chiesa ha ricevuto una comunicazione da Meta che motivava la sospensione del suo account con la violazione degli standard della community.🔗 Leggi su Ameve.eu

