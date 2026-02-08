Dopo aver scherzato sulla leader del Partito Democratico Elly Schlein, Andrea Pucci ha deciso di rinunciare a partecipare a Sanremo. La decisione arriva dopo le offese e le minacce sui social, che sono aumentate dopo le sue battute. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha commentato l’accaduto definendolo una “deriva illiberale”. Pucci, noto per il suo stile irriverente e politicamente scorretto, si è trovato nel mirino di una parte della sinistra che non ha gradito le sue parole, portandolo a fare

Insulti sul web, minacce dagli haters, insinuazioni, veleni e giudizi velenosi della sinistra contro Andrea Pucci, comico irriverente e politicamente scorretto che non ha fatto carriera nel circoletto dei “rossi” ed è colpevole, agli occhi dei compagni, di avere simpatie di destra. Quanto basta per indurre il comico milanese e rinunciare alla sua partecipazione al festival di Sanremo, per dignità, ma forse anche per disgusto. “Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili!”, ha sostenuto, motivando la sua decisione, di cui – a quanto si apprende – lo stesso Conti e la Rai sono venuti a conoscenza indirettamente dai media. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Aveva scherzato sulla Schlein, Pucci rinuncia a Sanremo dopo le offese da sinistra. Meloni indignata: "Deriva illiberale"

Giorgia Meloni si schiera in difesa di Andrea Pucci dopo la sua rinuncia a partecipare a Sanremo.

Andrea Pucci ha deciso di lasciare il palco di Sanremo 2026.

